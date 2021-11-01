В Петербурге суд отказался избирать меру пресечения блогерке из-за фото в стрингах на фоне собора
Петербургский суд отказался избирать меру пресечения блогерке Ирине Волковой, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за фотографии в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Соответствующая фотография была размещена в Instagram девушки
Петербургский суд отказался избирать меру пресечения блогерке Ирине Волковой, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за фотографии в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Соответствующая фотография была размещена в Instagram девушки.
После публикации фото блогерку задержали. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании Волковой меры пресечения в виде запрета определенных действий.
В суде Ирина Волкова извинилась за свой поступок и заявила, что «немножко заигралась в инстаблогера». Обвиняемая также пообещала, что впредь не будет делать такие провокационные фотографии.
Суд в итоге отказа следствию в применении к Волковой запрета определенных действий.
В свою очередь зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя РБК дело Ирины Волковой, заявил, что церковь «не заинтересована в том, чтобы по этой стать (оскорбление чувств верующих – ред.) кого-либо отправляли в тюрьму».
Одновременно с этим представитель РПЦ отметил, что «любой здравомыслящий человек знает, как вести себя рядом с памятниками духовного и культурного наследия, поэтому действия девушки смотрятся как сознательная провокация».