Глава МИД России призвал не допустить «перелива» наркотической угрозы из Афганистана
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить дестабилизации центральноазиатских союзников и «перелива» террористической и наркотической угрозы из Афганистана после прихода к власти в стране «Талибана»
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить дестабилизации центральноазиатских союзников и «перелива» террористической и наркотической угрозы из Афганистана после прихода к власти в стране «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России).
В эфире телеканала «Россия-24» Сергей Лавров заявил, что задачей России является сохранение порядка и стабильности в соседних странах, а также подавление террористической и наркотической угроз внутри самого Афганистана.
Стабильность, по словам министра, необходимо поддерживать и в соседних центральноазиатских странах, поскольку с большинством из них у России действует безвизовый режим.
Напомним, что ранее Москва на официальном уровне пообещала оказывать поддержку «Талибану» в их борьбе с терроризмом и наркотиками. При этом российские власти осознают тот факт, что талибам будет очень непросто отказатьс от наркотрафика.