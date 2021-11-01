В Челябинске водители «скорой помощи» увольняются из-за отсутствия «ковидных» выплат
Руководство заявило, что доказать факт заражения опасной инфекцией на работе невозможно, а если сотрудник подхватил коронавирус не на работе, то это уже не страховой случай
В Челябинске водители «скорой помощи» массово увольняются из-за отсутствия обещанных им страховых выплат за заражение коронавирусом от пациентов.
Руководство заявило, что доказать факт заражения опасной инфекцией на работе невозможно, а если сотрудник подхватил коронавирус не на работе, то это уже не страховой случай.
По данным Mash, многие из водителей ГАУ «Челябмедтранс» переболели коронавирусом по несколько раз, однако никаких компенсационных выплат за это не получили. При этом, со слов водителей, их вообще лишили возможности доказать наличие контакта с больными, так как отказали в ознакомлении с путевыми листами по причине «медицинской тайны».
Сами шоферы рассказали журналистам, что в личных беседах начальство некоторым из них прямо говорило, что они якобы «недостойны» получать «ковидные» выплаты, так как «даже носилок не держали».
В ответ на обращения водителей «скорой» в прокуратуру и Минздрав они получали только дежурные отписки.