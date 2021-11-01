В Афганистане талибы расстреляли свадьбу из-за громкой музыки
Один из свидетелей происшествия рассказал, что свадьбу в один день играли четыре пары, которые предварительно запросили у местных лидеров «Талибана» разрешение на использование музыки
В афганской провинции Нангархар боевики, представившиеся представителями правящего движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России), открыли огонь по гостям свадебного торжества. Боевикам не понравилась слишком громкая музыка.
По данным ВВС, в результате происшествия погибли как минимум два человека. Точное число погибших и пострадавших уточняется.
Один из свидетелей происшествия рассказал, что свадьбу в один день играли четыре пары, которые предварительно запросили у местных лидеров «Талибана» разрешение на использование музыки, она должна была звучать только в зоне для женщин. Однако на праздник ворвались вооруженные люди, которые сначала пытались сломать музыкальное оборудование, а затем открыли огонь.
Замглавы Министерства культуры и информации Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что нападавшие действовали от имени «Талибана» с целью «сведения личных счетов», но к движению они не имеют отношения. Двое злоумышленников уже задержаны, остальные в розыске.