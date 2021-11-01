На Кубани родственники умершей женщины привезли гроб с телом к администрации района
В Тимашевске Краснодарского края родственники умершей женщины привезли гроб с телом к зданию местной администрации в знак протеста против незаконных требований сотрудников морга
В Тимашевске Краснодарского края родственники умершей женщины привезли гроб с телом к зданию местной администрации в знак протеста против незаконных требований сотрудников морга.
В морге от родственников умершей потребовали 7 тысяч рублей за транспортировку тела из больницы в морг, хотя такая услуга обычно оказывается бесплатно.
Портал «Юга.ру» сообщает, что морг был бы готов принять тело от полицейских, но не заявили, что это не положено по инструкции. В итоге сын умершей женщины попал в больницу с сердечным приступом.
Труп женщины морг принял только после вмешательства администрации. Глава района Андрей Палий назвал данную ситуацию возмутительной и заявил, что к работе морга и агентства ритуальных услуг у властей есть вопросы.
Чиновник выразил соболезнования семье умершей женщине и пообещал обсудить ситуацию с заинтересованными сторонами, чтобы в будущем они не повторялись.