Власти Москвы продлят локдаун, если темпы распространения COVID-19 не снизятся до 7 ноября
Сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что основным показателем для решения вопроса о продлении жестких антиковидных мер является коэффициент распространения
Фото: msk.kprf.ru
Власти Москвы могут продлить локдаун после 7 ноября, если коэффициент распространения коронавирусной инфекции не опустится ниже единицы.
Замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил «Известиям», что основным показателем для решения вопроса о продлении жестких антиковидных мер является коэффициент распространения. «Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период», - заявил Горелов.
Второй важный показатель - это наличие свободных коек в больницах и свободных аппаратов ИВЛ.
Вирусолог также заявил о важности вакцинации. «Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — подчеркнул Александр Горелов.