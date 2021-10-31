Участники саммита G20 договорились о сокращении выбросов углекислого газа
Лидеры стран-участников саммита G20 («большой двадцатки) одобрили соглашение, согласно которому налог на прибыль крупного бизнеса будет составлять не менее 15%
Лидеры стран-участников саммита G20 («большой двадцатки) одобрили соглашение, согласно которому налог на прибыль крупного бизнеса будет составлять не менее 15%.
Данное решение поддержали лидеры всех стран-участников G20, а вступит оно в силу в 2023 году, сообщает BBC.
Ввести минимальный налог на прибыль крупного бизнеса предложили власти США. В Вашингтоне считают, что это такое решение станет историческим для мировой экономики.
Участники саммита также приняли заявление по климату, согласно которому рост глобального потепления должен быть ограничен 1,5 градусами. Такое повышение позволит избежать резкого ускорения экстремальных климатических явлений, в частности засухи, штормов и наводнений.
Экологические организации в свою очередь считают, что для предупреждения негативных климатических условий выбросы углекислого газа необходимо сократить до нуля.
Одновременно с этим участники саммита не смогли договориться о дате, к которой планируется отказаться от выбросов углекислого газа. Среди тех стран, у которых отсутствует план по сокращению выбросов углекислого газа, оказались Россия, Индия и Китай.
Еще одна договоренность, достигнутая на саммите G20, касается борьбы с коронавирусом. Страны-участники договорились увеличить поставки вакцин против COVID-19.