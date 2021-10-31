31 октября 2021, 14:12
В Хургаде более 40 российских туристов отравились водопроводной водой в отеле
В Хургаде (Египет) более 40 постояльцев отеля AMC Royal Hotel пожаловались на симптомы сильного отравления. Большинство пострадавших - это дети
Фото: v-pyt.ru
В Хургаде (Египет) более 40 постояльцев отеля AMC Royal Hotel пожаловались на симптомы сильного отравления. Большинство пострадавших - это дети.
Согласно предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода.
Почти все пострадавшие туристы пожаловались на тошноту, диарею, рвоту и высокую температуру. Многим понадобилась госпитализация.
В генконсульстве России в Египте сообщили «Известиям», что состояние туристов оценивается как удовлетворительное.
В связи с массовым отравлением работа отеля «AMC Royal Hotel приостановлена на неопределенный срок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Туристы продолжат отдых в других отелях.