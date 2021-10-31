31 октября 2021, 13:28
В России зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19
В России зафиксирован очередной рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, в стране по данным на утро 31 октября выявлено 40 993 заболевших
Фото: АГН Москва
В России зафиксирован очередной рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, в стране по данным на утро 31 октября выявлено 40 993 заболевших.
Общее число заражений COVID-19 в России с начала пандемии составило 8 513 790.
В результате осложнений за прошедшие сутки скончались 1158 человек.
В Москве за сутки выявили 7 603 заболевших, в Петербурге - 3 597, в Московской области - 2 737, в Самарской области - 1 458.