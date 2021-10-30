Прокуратура Камчатки проверяет информацию о новом загрязнении Авачинской бухты
Прокуратура Камчатского края проводит проверку информации о крупном разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте. Сведения о загрязнении акватории океана появились в социальных сетях
Прокуратура Камчатского края проводит проверку информации о крупном разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте. Сведения о загрязнении акватории океана появились в социальных сетях.
В прокуратуре заявили о проверке соблюдения требований природоохранного законодательства. Другие подробности экологического происшествия не сообщаются.
В Росприроднадзоре Светланы Радионовой новое загрязнение Авачинской бухты пока не прокомментировали.
Напомним, что в сентябре 2020 года в Авачинской бухте было зафиксировано сильнейшее загрязнение, в результате которого пострадали 60 человек и тысячи морских обитателей. Первыми об экологической катастрофе сообщили серферы, которые получил ожоги сетчатки глаза.
Ученые РАН и МГУ заявили, что источником загрязнения акватории стали токсичные водоросли, однако сотрудники химического факультета МГУ обнаружили в пробах воды продукты распада ракетного топлива, а эксперты Greenpeace — тяжелые металлы и компоненты нефти. Экологи считают, что виновником загрязнения стал Козельский полигон ядохимикатов.