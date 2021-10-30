Меню
Общество
Мы разрушали, разрушали и наконец разрушили! Ура!
30 октября 2021, 14:03

Прокуратура Камчатки проверяет информацию о новом загрязнении Авачинской бухты

Прокуратура Камчатского края проводит проверку информации о крупном разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте. Сведения о загрязнении акватории океана появились в социальных сетях

Прокуратура Камчатки проверяет информацию о новом загрязнении Авачинской бухты
Фото: witter.com/rusemb_tm

Прокуратура Камчатского края проводит проверку информации о крупном разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте. Сведения о загрязнении акватории океана появились в социальных сетях.

В прокуратуре заявили о проверке соблюдения требований природоохранного законодательства. Другие подробности экологического происшествия не сообщаются.

В Росприроднадзоре Светланы Радионовой новое загрязнение Авачинской бухты пока не прокомментировали.

Напомним, что в сентябре 2020 года в Авачинской бухте было зафиксировано сильнейшее загрязнение, в результате которого пострадали 60 человек и тысячи морских обитателей. Первыми об экологической катастрофе сообщили серферы, которые получил ожоги сетчатки глаза.

Ученые РАН и МГУ заявили, что источником загрязнения  акватории стали токсичные водоросли, однако сотрудники химического факультета МГУ обнаружили в пробах воды продукты распада ракетного топлива, а эксперты Greenpeace — тяжелые металлы и компоненты нефти. Экологи считают, что виновником загрязнения стал Козельский полигон ядохимикатов.

Материалы по теме
Ущерб окружающей среде от выброса нефти под Новороссийском оценили в 4,4 млрд рублей
В Пермском крае реки окрасились в зеленый цвет. Ведется проверка
Экологи обнаружили нефтяное загрязнение в реках Коми. Это последствия аварии на объекте «Лукойла»
Сейчас на главной
Общество
В России за сутки от коронавируса скончались еще 1160 человек
В России по состоянию на утро 30 октября выявили 40 251 новый случай заражения коронавирусной инфекции. С начала пандемии COVID-19 заразились 8 472 797 человек
Компания Людмилы Путиной стала участником «Сколково» и получила налоговые льготы
Людмила Путина
Компания Людмилы Путиной стала участником «Сколково» и получила налоговые льготы
ООО «Зет-Технолоджи» Людмилы Очеретной (ранее Путиной) оказалась в списке участников инновационного центра «Сколково». Этот статус позволяет фирме значительно экономить на налогах. Так, фирма экс-супруги президента теперь может не платить НДС и налог на прибыль
Суд Калифорнии приговорил Олега Тинькова к году надзора по делу о неуплате налогов
Олег Тиньков
Суд Калифорнии приговорил Олега Тинькова к году надзора по делу о неуплате налогов
Суд Северного округа штата Калифорния (США) приговорил российского банкира Олега Тинькова к одному году надзора и штрафу в размере 100 тысяч долларов по делу о неуплате налогов
Россия прекращает поставки угля на Украину на фоне энергетического кризиса
энергетика
Россия прекращает поставки угля на Украину на фоне энергетического кризиса
В Минэкономразвития России объяснили прекращение поставок растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. На Украине же заявили, что действия Москвы повторяются, как осенью 2014 года
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в многоборье на ЧМ в Японии
художественная гимнастика
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в многоборье на ЧМ в Японии
За упражнение с пятью мячами судьи отдали российским художницам 46,250 балла, а за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав - 42,100 балла. Общий результат наших спортсменок составил 88,350 балла
В России побит очередной рекорд по количеству смертей от коронавируса
коронавирус
В России побит очередной рекорд по количеству смертей от коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19
Кемеровский суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
тц зимняя вишня
Кемеровский суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
Кемеровский суд 29 октября вынес приговоры фигурантам уголовного дела, возбужденного после крупного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Все подсудимые были признаны виновными и получили реальные сроки
Кремль до конца года может отправить в отставку губернатора Томской области
Сергей Жвачкин
Кремль до конца года может отправить в отставку губернатора Томской области
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может в ближайшее время уйти в отставку. Вероятность его увольнения оценивается как очень высокая. Причина его потенциального увольнения не сообщается
«Единая Россия» предложила сократить выступления депутатов и отменить дебаты в Мосгордуме
Мосгордума
«Единая Россия» предложила сократить выступления депутатов и отменить дебаты в Мосгордуме
Депутат Мосгордумы от «Единой России» предложил внести изменения в регламент и запретить парламентариям во время заседаний выступать «по порядку ведения» и «по мотивам голосования»
Власти столицы решили построить в Новой Москве кладбище на 500 гектар
кладбища
Власти столицы решили построить в Новой Москве кладбище на 500 гектар
Столичные власти планируют построить в Новой Москве крупнейшее в Европе кладбище с крематорием площадью более 500 гектаров. Похоронить на таком кладбище можно до полумиллиона человек.
Компания Facebook Марка Цукерберга сменила название на Meta
Facebook
Компания Facebook Марка Цукерберга сменила название на Meta
Новым символом одноименной социальной сети станет знак бесконечности. Это станет знаком того, что Facebook – это давно уже не только одна соцсеть, но и WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисы
Авторская колонка
Прощай, приветливый Ярославль!
Благородный внешний облик новых ярославских соседей по камере 40 не обманул моих ожиданий. Подполковник ВВС из Рыбинска с пышной шевелюрой и ростом 192 см Денис Линкевичус обвиняется по ст.190 УК РФ (взятка). Бизнесмен из Тюмени Дима Гражданкин с ярко выраженными еврейскими чертами лица угодил сюда по подозрению в мелком мошенничестве
Шестун Александр
Пять-семь лет лишения свободы
вакцина от коронавируса
Пять-семь лет лишения свободы
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ делать прививку от коронавируса
За шесть лет количество политзаключенных в России увеличилось в восемь раз
александр шестун
За шесть лет количество политзаключенных в России увеличилось в восемь раз
Все последние годы в конце октября страна вспоминает узников гулагов, брошенных за решетку или за «три колоска» или за то, что имели смелость иметь свою точку зрения, отличную от «линии партии»
Пенсионный фонд приостановил строительство своих новых «дворцов»
ПФР
Пенсионный фонд приостановил строительство своих новых «дворцов»
Пенсионный фонд России приостановил строительство всех своих новых зданий. Такое решение было принято после заседания Госдумы, в ходе которого депутаты раскритиковали организацию за расточительство
Минюст РФ представил новый Кодекс об административных правонарушениях
КоАП
Минюст РФ представил новый Кодекс об административных правонарушениях
Административный кодекс в новой редакции ужесточает ответственность водителей за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, штраф для нетрезвых водителей, которые перевозят детей до 16 лет, составит 50 тысяч рублей
Кремль работает над новой информационной кампанией по пропаганде вакцинации
вакцина от коронавируса
Кремль работает над новой информационной кампанией по пропаганде вакцинации
Администрация президента России начала подготовку новой информационной кампании по продвижению прививок против коронавируса. Прежняя кампания была признана неэффективной
Авторская колонка
Не вижу причин для радости
В конце августа «Газпром» подписал с правительством Венгрии договор о поставках газа в страну в обход Украины. Через «Турецкий поток». Для Украины тяжёлым бременем станет огромный, дорогостоящий – и при этом используемый на десятую часть своих возможностей, актив
Авдерин Валерий