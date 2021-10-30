30 октября 2021, 13:41
В России за сутки от коронавируса скончались еще 1160 человек
В России по состоянию на утро 30 октября выявили 40 251 новый случай заражения коронавирусной инфекции. С начала пандемии COVID-19 заразились 8 472 797 человек
Фото: sgnorilsk.ru
В России по состоянию на утро 30 октября выявили 40 251 новый случай заражения коронавирусной инфекции. С начала пандемии COVID-19 заразились 8 472 797 человек.
По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в результате осложнений скончались 1160 человек. Днем ранее оперштаб сообщил о кончине 1163 пациентов - это рекордный показатель с начала пандемии.
В Москве за прошедшие сутки было выявлено 7267 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 3578, в Московской области - 2680, в Самарской области - 1405.