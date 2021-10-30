Компания Людмилы Путиной стала участником «Сколково» и получила налоговые льготы
ООО «Зет-Технолоджи» Людмилы Очеретной (ранее Путиной) оказалась в списке участников инновационного центра «Сколково». Этот статус позволяет фирме значительно экономить на налогах. Так, фирма экс-супруги президента теперь может не платить НДС и налог на прибыль
Компания бывшей супруги президента Владимира Путина сэкономит на выплате налогов, став участником «Сколково».
ООО «Зет-Технолоджи» Людмилы Очеретной (ранее Путиной) оказалась в списке участников инновационного центра «Сколково». Этот статус позволяет фирме значительно экономить на налогах. Так, фирма экс-супруги президента теперь может не платить НДС и налог на прибыль.
Примечательно, что ООО «Зет-Технолоджи» была создана только полгода назад, но уже смогла стать участником «Сколоково» и получить налоговые льготы.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что «Зет-Технолоджи» развивает проект Smart Collection (SC), который собирает и обрабатывает данные со смартфонов «с целью взаимодействия с заемщиком абонентского устройства и контроля задолженности». Эта технология также позволяет арендовать смартфон, планшет или умные часы даже тем, кому отказали в банковском кредите или займе в микрофинансовых организациях.
Единственным владельцем компании является ООО «Запросто!», доля в котором принадлежит «Меридиану» Людмилы Очеретной.