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30 октября 2021, 03:21

Компания Людмилы Путиной стала участником «Сколково» и получила налоговые льготы

ООО «Зет-Технолоджи» Людмилы Очеретной (ранее Путиной) оказалась в списке участников инновационного центра «Сколково». Этот статус позволяет фирме значительно экономить на налогах. Так, фирма экс-супруги президента теперь может не платить НДС и налог на прибыль

Компания Людмилы Путиной стала участником «Сколково» и получила налоговые льготы
Фото: pulse.mail.ru

Компания бывшей супруги президента Владимира Путина сэкономит на выплате налогов, став участником «Сколково».

ООО «Зет-Технолоджи» Людмилы Очеретной (ранее Путиной) оказалась в списке участников инновационного центра «Сколково». Этот статус позволяет фирме значительно экономить на налогах. Так, фирма экс-супруги президента теперь может не платить НДС и налог на прибыль.

Примечательно, что ООО «Зет-Технолоджи» была создана только полгода назад, но уже смогла стать участником «Сколоково» и получить налоговые льготы.

Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что «Зет-Технолоджи» развивает проект Smart Collection (SC), который собирает и обрабатывает данные со смартфонов «с целью взаимодействия с заемщиком абонентского устройства и контроля задолженности». Эта технология также позволяет арендовать смартфон, планшет или умные часы даже тем, кому отказали в банковском кредите или займе в микрофинансовых организациях.

Единственным владельцем компании является ООО «Запросто!», доля в котором принадлежит «Меридиану» Людмилы Очеретной.

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