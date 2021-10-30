Суд Калифорнии приговорил Олега Тинькова к году надзора по делу о неуплате налогов
Суд Северного округа штата Калифорния (США) приговорил российского банкира Олега Тинькова к одному году надзора и штрафу в размере 100 тысяч долларов по делу о неуплате налогов
Суд Северного округа штата Калифорния (США) приговорил российского банкира Олега Тинькова к одному году надзора и штрафу в размере 100 тысяч долларов по делу о неуплате налогов. Ранее бизнесмен заключил с властями досудебное соглашение в рамках возбужденного против него дела о неуплате налогов.
Судья отказался назначать Олегу Тинькову наказание в виде реального лишения свободы с учетом состояния его здоровья. В 2020 году банкир сообщил о своем диагнозе «лейкемия». Ему была сделана операция по пересадке костного мозга.
Назначенный же россиянину год под надзором не предполагает обязательного нахождения на территории США.
Олег Тиньков остался удовлетворен решением американского суда. «Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся», - заявил бизнесмен, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии от них миллиарда долларов в своих доходах и активах, а также невыплате налогов в размере 248,5 млн долларов. Тинькову грозило до шести лет тюрьмы, однако в досудебном порядке он согласился выплатить 506 млн долларов.