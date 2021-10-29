Сергей Собянин сообщил о росте смертности среди детей от коронавируса
По словам градоначальника, дети с хроническими заболеваниями переносят коронавирусную инфекцию очень тяжело. «Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - отметил чиновник
Фото: m.123ru.net
В Москве в четвертую волну коронавируса значительно выросла детская смертность. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, дети с хроническими заболеваниями переносят коронавирусную инфекцию очень тяжело. «Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - отметил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Мэр отметил, что в столичных больницах ввели новые протоколы лечения и новый набор препаратов для детей с COVID-19.
В свою очередь вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что количество заражений детей коронавирусом в сутки выросло почти до тысячи, а количество их госпитализаций – до 20-30.