Власти Москвы потратят на обслуживание городских камер такую же сумму, что и на борьбу с COVID-19
Замглавы департамента финансов столицы Павел Дитятев сообщил, что на функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения, в которую входит 214 тысяч камер, в 2022 году выделено 9,8 млрд рублей
Власти Москвы планируют потратить 10 млрд рублей на поддержание работы и развитие сети камер видеонаблюдения.
Замглавы департамента финансов столицы Павел Дитятев сообщил, что на функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения, в которую входит 214 тысяч камер, в 2022 году выделено 9,8 млрд рублей. Также будут выделены денежные средства на передачу изображений с видеокамер в единый центр обработки данных Москвы.
Примечательно, что на работу городской системы видеонаблюдения столичные власти выделяют такую же сумму, что и на борьбу с коронавирусной инфекцией. Согласно бюджету Москвы, на выплаты медикам, тестирование на COVID-19, закупку лекарств и средств индивидуальной защиты выделят 10,6 млрд рублей, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).