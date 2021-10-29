Сотрудники ФСБ задержали студента, назвавшегося другом «казанского стрелка»
Сотрудники ФСБ России задержали студента ростовского вуза, который назвал себя другом Ильназа Галявиева, который устроил бойню в казанской гимназии. Молодого человека задержали за призывы в соцсетях совершить массовый расстрел
Сотрудники ФСБ России задержали студента ростовского вуза, который назвал себя другом Ильназа Галявиева, который устроил бойню в казанской гимназии. Молодого человека задержали за призывы в соцсетях совершить массовый расстрел.
Студент первого курса написал на своей странице в Facebook о необходимости расстрелять преподавателей и студентов, а также добавил, что является другом Ильназа Галявиева.
После задержания студент заявил, что хотел всего лишь пошутить над своими однокурсниками. Никакого оружия силовики у него не нашли.
Правоохранительные органы не стали предъявлять молодому человеку никаких претензий, ограничившись профилактической беседой.
Напомним, что студент первого курса из Казани Ильназ Галявив утром 11 мая 2021 года устроил стрельбу в гимназии №175. В результате происшествия погибли семеро детей и два педагога. Стрелок находится под арестом.