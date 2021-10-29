Минцифры предложило проверять подлинность QR-кодов с помощью приложения «Госуслуги Стопкоронавирус»
Министерство цифрового развития РФ на фоне роста спроса на поддельные ковид-паспорта предложило проверять QR-коды у привитых и переболевших коронавирусом граждан с помощью специального приложения
Министерство цифрового развития РФ на фоне роста спроса на поддельные ковид-паспорта предложило проверять QR-коды у привитых и переболевших коронавирусом граждан с помощью специального приложения.
В ведомстве заявили, что проверка кодов ковидной безопасности с помощью приложения «Госуслуги Стопкоронавирус» является единственным способом, который может подтвердить оригинальность сертификата на всей территории России.
При сканировании сертификатов программа запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России, а результаты ПЦР-тестов на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Если считанные с QR-кода данные не будут соответствовать данным в федеральных реестрах, то приложение выдаст ошибку, сообщает «Лента.ру».
В Минцифры подчеркнули, что федеральные реестры являются единственными достоверными источниками информации о привитых и переболевших коронавирусом, а также об отрицательных и положительных ПЦР-тестах.