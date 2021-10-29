В Казахстане учащиеся элитной школы провели митинг в юбках после суицида своего одноклассника
В Алматы ученик элитной «Назарбаев Интеллектуальной школы» (НИШ) покончил с собой после беседы со школьным психологом, к которому подростка вызвали из-за того, что на бал он пришел в юбке. Школьный бал был организован по мотивам «Гарри Поттера»
В Алматы ученик элитной «Назарбаев Интеллектуальной школы» (НИШ) покончил с собой после беседы со школьным психологом, к которому подростка вызвали из-за того, что на бал он пришел в юбке. Школьный бал был организован по мотивам «Гарри Поттера».
Подросток пришел на мероприятие в юбке в шутку, однако куратор силой отвела его к школьному психологу. После «беседы» со специалистом школьник решил свести счеты с жизнью, сообщает «Новая газета».
Учащиеся гимназии для одаренных детей в знак протеста провели митинг под лозунгами «У одежды нет гендера» и «Ты важен. Не молчи». В знак протеста мальчики пришли в школу в юбках. Также участники протеста раздавали другим ученикам листовки с телефоном доверия, куда они могут обратиться за психологической помощью.
«Мы будем носить юбки вне зависимости от пола. Будем организовывать акции протеста против травли детей. Будем отрицать гендерные стереотипы и ломать систему», - заявила подруга погибшего школьника Дарига Джанабаева.
Представитель пресс-службы НИШ Жанар Адамбаева в интервью телеканалу КТК заявила, что подросток не приходил в школу в юбке, и его «не могли повести к психологу». В школе также назвали смерть мальчика несчастным случаем, который произошел во внеучебное время.
Дарига Джанабаева, напротив, утверждает, что ее друг действительно пришел на осенний бал в юбке, а куратор заставил его переодеться и отвел к психологу. Когда другие дети пытались заступиться за своего одноклассника, куратор пригрозил им привлечением к ответственности за нарушение правил.