Советника красноярского губернатора оштрафовали за сравнение граждан с «ноющей кучей дерьма»
Красноярский суд оштрафовал на 5 тысяч рублей советника вице-губернатора региона Андрея Агафонова, который назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма» из-за жалоб на смог от лесных пожаров
Красноярский суд оштрафовал на 5 тысяч рублей советника вице-губернатора региона Андрея Агафонова, который назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма» из-за жалоб на смог от лесных пожаров.
Чиновника признали виновным в нарушении административной статьи «Публичное оскорбление в сети».
В начале августа текущего года советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов в своем Facebook раскритиковал местных жителей за жалобы на смог от лесных пожаров, которые были высказаны ими под фотографией в аккаунте фигуриста Алексея Ягудина с подписью «Обожаю Красноярск».
Чиновник написал, что ему стало стыдно за земляков и их комментарии в соцсети. Далее он назвал граждан «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом».
В пресс-службе губернатора Красноярского края заявили, что «личная страница Агафонова — его личное дело».