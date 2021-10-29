29 октября 2021, 14:37
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в многоборье на ЧМ в Японии
За упражнение с пятью мячами судьи отдали российским художницам 46,250 балла, а за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав - 42,100 балла. Общий результат наших спортсменок составил 88,350 балла
Фото: РИА Новости
Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в многоборье на чемпионате мира в Японии.
В состав «золотой» сборной вошли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.
За упражнение с пятью мячами судьи отдали российским художницам 46,250 балла, а за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав - 42,100 балла. Общий результат наших спортсменок составил 88,350 балла.
Второе место в многоборье заняли итальянские гимнастки с результатом 86,000 балла, а бронзу завоевали белорусские спортсменки, набравшие 85,400 балла.