29 октября 2021, 13:59
Блогера-диггера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам за незаконное получение секретных данных
Дело было возбуждено по факту сбора данных о режимных объектах Москвы. По версии следствия, Андрей Пыж встречался с некоторыми лицами, которые предоставляли ему секретные данные
Фото: sadogorod25.ru
Московский городской суд приговорил к 5 годам лишения свободы блогера Андрея Пыжа по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.
Дело было возбуждено по факту сбора данных о режимных объектах Москвы. По версии следствия, Андрей Пыж встречался с некоторыми лицами, которые предоставляли ему секретные данные. Затем обвиняемый через интернет передал эти сведения за границу. «Пыж сам собирал сведения и применял навыки конспирации до своего ареста», - говорится в материалах дела.
По данным издания Baza, силовики заинтересовались Пыжом, который был участником сообщества диггеров,когда он начал собирать материалы и готовится к съемкам про Метро-2.