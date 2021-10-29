«Росгосстрах» пообещал вернуть 400 тысяч рублей матери сбитого поездом подростка
«Росгосстрах» пообещал вернуть матери школьника, насмерть сбитого электричкой в Подмосковье, 400 тысяч рублей. Ранее страховая компания в досудебном порядке взыскала с родителей подростка сумму, которую компания выплатила РЖД за повреждение поезда
«Росгосстрах» пообещал вернуть матери школьника, насмерть сбитого электричкой в Подмосковье, 400 тысяч рублей. Ранее страховая компания в досудебном порядке взыскала с родителей подростка сумму, которую компания выплатила «Российским железным дорогам» за повреждение поезда в результате инцидента.
В пресс-службе «Росгосстраха» сообщили РБК, что автоматизация процесса регрессного взыскания (возможность обратного требования) и ряда процедур сопровождения досудебных или судебных претензий может не учитывать социальную составляющую и сразу отказаться от претензии.
В компании также пояснили, что бездействие страховщика в такой ситуации может быть расценено как нарушение действующего законодательства. Однако сейчас юристы уже занимаются урегулированием ситуации с регрессом к семье сбитого поездом школьника, после чего семье вернут взысканные ранее денежные средства.
15-летний подросток был сбит поездом Москва – Тверь в подмосковном Солнечногорске. Школьник переходил железнодорожные пути с наушниках и не слышал предупреждающих гудков электрички. От полученных травм он скончался.
Позже «Росгосстрах» потребовал от родителей 400 тысяч рублей, которые компания по страховке выплатила «РЖД» за повреждение поезда в результате аварии. В компании пояснили, что погибший школьник является виновником аварии, так как нарушил правила нахождения на путях. Родители подростка выплатили указанную сумму в досудебном порядке, но решили подать к компании встречный иск.
Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность страховых требований к матери погибшего ребенка.
«Случившееся — это ее беда, а уж точно не вина. Я уже направила запрос в Генеральную Прокуратуру РФ, а также в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ, с просьбой проверить законность действий страховой компании и дать им оценку», - сообщила депутат «Российской газете».