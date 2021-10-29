29 октября 2021, 12:59
Полиция возбудила дело о незаконной охоте из-за мертвого лося в машине депутата Рашкина
ГУ МВД по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты после того, как в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина обнаружили мертвого лося
Фото: LentaChel.ru
ГУ МВД по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты после того, как в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина обнаружили мертвого лося.
В полиции агентству ТАСС сообщили, что помимо трупа животного в автомобиле, который официально зарегистрирован на саратовское отделение КПРФ, обнаружили топор и два ножа.
Статья «Незаконная охота» УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, а также в виде исправительных работ или лишения свободы.
Валерий Рашкин сообщил, что мертвого лося они с приятелем нашли в лесу. мужчины решили забрать животное и разделать его.