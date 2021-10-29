В московском метро открылись пункты бесплатного тестирования на COVID-19
Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале сообщает, что бесплатно пройти тест на COVID-19 можно на станциях «Тверская»/«Пушкинская» (выход 2-4), «Маяковская» (выход 1), «Тургеневская» (выход 3-5), «Хорошевская» (выход 1-4), «Третьяковская» (выход 2)
Фото: moskva.bezformata.com
В московском метрополитене сразу на пяти станциях открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.
Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале сообщает, что бесплатно пройти тест на COVID-19 можно на станциях «Тверская»/«Пушкинская» (выход 2-4), «Маяковская» (выход 1), «Тургеневская» (выход 3-5), «Хорошевская» (выход 1-4), «Третьяковская» (выход 2).
Еще 15 точек экспресс-тестирования на коронавирус столичные власти открыли в центрах предоставления государственных услуг.
Для прохождения теста нужно предоставить паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). При получении положительного результата специалисты сделают ПЦР-тест.
В мэрии Москвы заявили, что экспресс-тестирование позволит выявить болезнь на ранней стадии.