29 октября 2021, 12:35
В России побит очередной рекорд по количеству смертей от коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
В России за минувшие сутки выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Что касается суточной смертности, то в стране зафиксирован очередной рекорд по этому показателю. За прошедшие сутки скончались 1163 человека с подтвержденным коронавирусом.
В Москве выявили 7511 новых случаев заражения, в Петербурге – 3452, в Московской области – 2556, а в Самарской области – 1389.
Напомним, что с 30 октября в России начинается режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. В Москве и Подмосковье мини-локдаун начался 28 октября. В этот период запрещается работа практически всех организаций, кроме аптек, продуктовых магазинов и предприятий непрерывного цикла.