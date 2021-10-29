29 октября 2021, 12:27
Следственные органы объявили в международный розыск совладельца компании «Б. Ю. Александров»
Российские следственные органы объявили в международный розыск совладельца компании «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика, который проходит по делу о принуждении к совершению сделки
Фото: agroinvestor.ru
Российские следственные органы объявили в международный розыск совладельца компании «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика, который проходит по делу о принуждении к совершению сделки.
По данному делу в розыск также был объявлен предприниматель Леонид Белиловский.
9 ноября Тверской райсуд Москвы рассмотрит вопрос о заочном аресте Изачика и Белиловского.
Компания «Ростагроэкспорт» по изготовлению молочной и кисло-молочной продукции была основана в 1995 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. Самый известный продукт компании – глазированные сырки под маркой «Б. Ю. Александров». Борис Александров скончался осенью 2020 года, после чего в компании начался корпоративно-наследственный спор, сообщает Znak.com.