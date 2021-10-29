Саратовские полицейские обнаружили в машине депутата Валерия Рашкина убитого лося
В Саратовской области полицейские вместе с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона остановили автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина
В Саратовской области полицейские вместе с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона остановили автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В багажнике авто был обнаружен мертвый лось, сообщает ИА «Регион 64» со ссылкой на Telegram-канал политолога Сергея Карнаухова.
Валерий Рашкин передвигался на автомобиле «Лада Ларгус», которая официально оформлена на саратовское отделение КПРФ. Вместе с депутатом в машине находился 49-летний мужчина.
Полицейские также предложили Рашкину пройти процедуру медосвидетельствования, однако он от нее отказался. Парламентарий сообщил, что они со своим знакомым обнаружили в лесу труп лося, решили его забрать и разделать. При этом коммунист отметил, что «осознавал незаконность своих действий».
В отношении депутата Госдумы был составлен административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В КПРФ инцидент пока не прокомментировали.