Кемеровский суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
Кемеровский суд 29 октября вынес приговоры фигурантам уголовного дела, возбужденного после крупного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Все подсудимые были признаны виновными и получили реальные сроки
Кемеровский суд 29 октября вынес приговоры фигурантам уголовного дела, возбужденного после крупного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Все подсудимые были признаны виновными и получили реальные сроки.
Гендиректор компании-владельца торгового центра Юлия Богданова получила 14 лет лишения свободы, гендиректор самого ТРЦ Надежда Судденок приговорена к 13,5 годам лишения свободы, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин осужден на 6 лет, а начальник пожарного караула Сергей Генин - 5 лет, технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев осужден на 11 лет, глава компании по обслуживанию противопожарной системы в здании - 6,5 лет, а инженер противопожарной системы - 5,5 лет, охранник торгового центра Сергей Антюшин получил 8 лет.
Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в пожаре жену, троих детей и сестру, счел недостаточными сроки для фигурантов дела. Сроки для пожарных он назвал «подарком судьбы», потому что судить их нужно было намного строже.
В беседе с «Лентой.ру» Востриков также отметил, что главный виновник трагедии в «Зимней вишне» до сих пор на свободе и находится за границей.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, из которых 37 детей. Большая часть погибших находилась в кинотеатре, который оказался заперт.
По данным следствия, причиной возгорания стала протекающая крыша — вода попала на светильник, из-за чего произошло замыкание. Также было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были закрыты.