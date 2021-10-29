29 октября 2021, 08:36
Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале «Лондонград»
Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет роль бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко в мини-сериале «Лондонград», который снимает компания HBO
Фото: newsthump.com
Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет роль бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко в мини-сериале «Лондонград», который снимает компания HBO.
Американский журнал Variety сообщает, что Камбербэтч также выступит в качестве продюсера сериала.
«Лондонград» снят по мотивам книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» об отравлении бывшего офицера ФСБ радиоактивным веществом.
Александр Литвиненко, уехавший из России и рассказавший миру о причастности российских спецслужб к терактам, был отравлен осенью 2006 года. В его организме обнаружили следы радиоактивного вещества Полоний-210. По версии британских властей, бывшего чекиста отравили Андрей Луговой (сейчас депутат Госдумы) и Дмитрий Ковтун.