Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу об убийстве студентки
Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидову, которого обвиняли в убийстве своей девушки - уроженки Казахстана Томирис Байсафы
Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидову, которого обвиняли в убийстве своей девушки - уроженки Казахстана Томирис Байсафы.
Мать погибшей студентки Жанна Ахметова сообщила изданию «Медиазона. Центральная Азия» («Медиазона» внесена в реестр иностранных агентов), что дело об убийстве ее дочери направлено на новое рассмотрение.
Студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа погибла в 2018 году в результате падения из окна четвертого этажа одного из зданий университета. Сначала СКР возбудил дело по статье «Доведение до самоубийства», но позже дело уже стало расследоваться по статье «Убийство».
Муртузали Меджидову обвинение в убийстве своей девушки предъявили только в июле 2020 года. Согласно материалам следствия, молодой человек избил Байсафу и вытолкнул ее в окно.
В июне 2021 года суд присяжных признал сына экс-премьера Дагестана невиновным.