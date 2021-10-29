29 октября 2021, 08:08
Кремль до конца года может отправить в отставку губернатора Томской области
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может в ближайшее время уйти в отставку. Вероятность его увольнения оценивается как очень высокая. Причина его потенциального увольнения не сообщается
Фото: tomsk.bezformata.com
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может в ближайшее время уйти в отставку. Вероятность его увольнения оценивается как очень высокая.
Источники РБК в администрации президента сообщают, что Жвачкин покинет занимаемую должность до конца текущего года. Причина его потенциального увольнения не сообщается.
Нынешний губернаторский срок уже второй для Сергея Жвачкина. Официально его полномочия истекают осенью 2022 года.