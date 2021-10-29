«Единая Россия» предложила сократить выступления депутатов и отменить дебаты в Мосгордуме
Депутат Мосгордумы от «Единой России» Александр Семенников предложил внести изменения в регламент и запретить парламентариям во время заседаний выступать «по порядку ведения» и «по мотивам голосования (до голосования)»
Депутат Мосгордумы от «Единой России» Александр Семенников предложил внести изменения в регламент и запретить парламентариям во время заседаний выступать «по порядку ведения» и «по мотивам голосования (до голосования)».
«Выступление по мотивам голосования о принятии проекта документа» единоросс предложил убрать из основных элементов рассмотрения проекта документа на заседании столичной думы.
Александр Семенников также считает необходимым существенно сократить время выступления депутатов на заседаниях. Например, на вопросы докладчику и содокладчику по законопроектам нужно отводить не 20, а только 10 минут. Выступления в прениях должны быть сокращены с одного часа до 40 минут. Дебаты по порядку ведения единоросс и вовсе предложил отменить (сейчас депутатам дается 10 минут на дебаты).
Семенников считает, что предлагаемые им изменения позволят более эффективно рассматривать законопроекты.
Одновременно с этим парламентарий предложил расширить полномочия спикера МГД Алексея Шапошникова («Единая Россия»). В частности, председатель парламента сможет прерывать депутата, если, по его мнению, он уклонился от темы выступления.