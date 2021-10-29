29 октября 2021, 04:16
Глава Московской области не исключил введения QR-кодов после «нерабочих дней»
По словам главы региона, 80% госпитализированных с коронавирусом в подмосковные больницы, не были вакцинированы. «На койках восемь из десяти человек не вакцинированы», - заявил Андрей Воробьев
Фото: iv-tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больницы с тяжелым течением коронавирусной инфекции в основном попадают непривитые граждане.
По словам главы региона, 80% госпитализированных с коронавирусом в подмосковные больницы, не были вакцинированы. «На койках восемь из десяти человек не вакцинированы», - заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
В этой связи губернатор не исключил, что после окончания режима нерабочих дней власти введут в регионе систему QR-кодов для посещения общественных мест.
«Я допускаю вполне, что после 8 ноября мы должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее. И с большой вероятностью это будет по QR-кодам», - подчеркнул Воробьев.