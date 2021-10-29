Власти столицы решили построить в Новой Москве кладбище на 500 гектар
Столичные власти планируют построить в Новой Москве крупнейшее в Европе кладбище с крематорием площадью более 500 гектаров. Похоронить на таком кладбище можно до полумиллиона человек.
Столичные власти планируют построить в Новой Москве крупнейшее в Европе кладбище с крематорием площадью более 500 гектаров. Похоронить на таком кладбище можно до полумиллиона человек.
На фоне роста смертности от коронавируса в России мэрия Москвы утвердила разработку планировки крупнейшего кладбища Европы. Ранее столичные власти потратили 28 млн рублей на «выполнение работ по подготовке разделов проекта планировки территории Мемориального комплекса с крематорием в пос. Щаповское, вблизи деревни Овечкино и садового некоммерческого товарищества «Белые Березки», сообщает Readovka.
Сейчас самыми крупными кладбищами в России считаются Северное в Ростове-на-Дону и Южное в Санкт-Петербурге. Оба имеют площадь 400 га. В Московском регионе самым крупным считается - Николо-Хованское кладбище площадью 197,2 га.
Контрактная стоимость строительства мемориального комплекса с крематорием в Новой Москве ока оценивается в 1,95 млрд рублей. Однако участники рынка ритуальный услуг оценивают проект как минимум в 2,3 млрд рублей.