Компания Facebook Марка Цукерберга сменила название на Meta
Новым символом одноименной социальной сети станет знак бесконечности. Это станет знаком того, что Facebook – это давно уже не только одна соцсеть, но и WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисы
Компания Facebook меняет своей название на Meta. Об этом сообщил в ходе презентации ребрендинга основатель компании Марк Цукерберг.
Новым символом одноименной социальной сети станет знак бесконечности. Это станет знаком того, что Facebook – это давно уже не только одна соцсеть, но и WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисы.
При этом самой соцсети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип.
Марк Цукерберг на презентации заявил, что его компания стремится создать и развивать такую среду, в которой получится общаться с друзьями, работать и играть. Также он продемонстрировал публике, как пользователь соцсети может участвовать в концерте, который одновременно проходит в реальном и виртуальном пространстве.
«Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию, которая строит „метавселенную“», - отметил г-н Цукерберг.