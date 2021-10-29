«Росгосстрах» потребовал 400 тысяч рублей с родителей школьника, сбитого насмерть поездом
Компания «Росгосстрах» потребовала возмещения ущерба в размере 400 тысяч рублей от семьи школьника, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила электричка Москва – Тверь
Компания «Росгосстрах» потребовала возмещения ущерба в размере 400 тысяч рублей от семьи школьника, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила электричка Москва – Тверь.
В досудебной претензии, направленную страховой компанией родителям погибшего подростка, указано, что «Росгосстрах» выплатил 400 тысяч рублей «Российским железным дорогам» за повреждения электропоезда. Теперь страховщики хотят взыскать убытки с родителей погибшего, сообщает «Дождь» (признан иностранным агентом).
Авария произошла в подмосковном Солнечногорске. 15-летний школьник переходил железнодорожные пути по наземному переходу и не заметил приближающийся поезд. Машинист пытался предупредить пешехода гудками, однако подросток был в наушниках и ничего не слышал. В итоге электричка сбила школьника насмерть.
В «Росгосстрахе» заявили, что подросток нарушил правила нахождения у железнодорожных путей. Кроме того, несовершеннолетние граждане России с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред.
На этом основании страховая компания просит законных представителей погибшего школьника в течение 10 суток со дня получения досудебной претензии выплатить 400 тысяч рублей. Если дело дойдет до суда, то сумма претензий может возрасти на 25%.
Мать погибшего школьника выплатила «Росгосстраху» указанную сумму, но намерена подать к компании встречный иск.