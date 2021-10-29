По делу вице-мэра Нефтеюганска задержали бывшего депутата от «Единой России»
Вторым фигурантом уголовного дела вице-мэра Нефтеюганска Елены Абрамовой стал бизнесмен и бывший депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец. По версии следствия, он давал чиновнице взятки в интересах ООО «Дорожно-строительное предприятие»
Вторым фигурантом уголовного дела вице-мэра Нефтеюганска Елены Абрамовой стал бизнесмен и бывший депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец. По версии следствия, он давал чиновнице взятки в интересах ООО «Дорожно-строительное предприятие».
Богдан Богославец являлся депутатом Тюменской областной думы с 2016 по 2021 гг. Избирался он от «Единой России». Сейчас экс-депутат возглавляет ООО «Лесопромышленная компания».
Бывшему депутату предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере. вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Напомним, что чиновницу задержали с поличным при получении миллиона рублей. За взятку она обещала оказывать коммерческой фирме общее покровительство. В частности, вице-мэр передала ООО «Дорожно-строительное предприятие» в долгосрочную аренду участок муниципальной земли площадью в шесть соток в микрорайоне Нефтеюганска № 4.