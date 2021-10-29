В Петербурге на складах закончился «Спутник Лайт». Проблемы с вакциной возникли и в других городах
В Санкт-Петербурге в разгар четвертой волны коронавируса на складах закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая в том числе используется для ревакцинации
В Санкт-Петербурге в разгар четвертой волны коронавируса на складах закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая в том числе используется для ревакцинации.
В комитете здравоохранения северной столицы сообщили, что не знают, когда в город поступит новая партия «Спутник Лайта». Чиновники заявили, что поставки зависят от Минздрава, который занимается распределением вакцин от коронавируса по регионам.
Ранее сообщалось, что препарат «Спутник Лайт» закончился в Екатеринбурге. Вакцины нет ни в одной больнице и поликлинике города.
«Спутник Лайт» представляет собой упрощенную версию вакцины «Спутник V», которая состоит из двух компонентов. Этот препарат рекомендован для ревакцинации, которую можно проходить спустя полгода после первой прививки.