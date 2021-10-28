28 октября 2021, 20:21
В Новой Москве автомобиль Tesla сына экс-депутата Госдумы врезался в столб и загорелся
В Новой Москве в районе станции метрополитена «Прокшино» произошла авария с участием автомобиля Tesla Model S Plaid. Транспортное средство на очень высокой скорости врезалось в фонарный столб. От удара машина загорелась и развалилась на части
Фото: onashem.mediasole.ru
В Новой Москве в районе станции метрополитена «Прокшино» произошла авария с участием автомобиля Tesla Model S Plaid. Транспортное средство на очень высокой скорости врезалось в фонарный столб. От удара машина загорелась и развалилась на части.
Telegram-канала Baza пишет, что водитель электрокара получил перелом ноги. Мужчина был доставлен в больницу. Других пострадавших в результате аварии нет.
По данным канала, попавшая в аварию Tesla принадлежит 21-летнему сыну миллиардера и бывшего депутата Госдумы Александра Скоробогатько Ивану.