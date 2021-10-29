Адвоката журналиста Ивана Сафронова Ивана Павлова объявили в розыск
Сам Павлов узнал о том, что объявлен в розыск от своего подзащитного Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Журналисту новость рассказал следователь по его делу Александр Чабан
Бывшего руководителя проекта «Команды-29» и адвоката по громким уголовным делам Ивана Павлова объявили в розыск.
В своем Telegram-канале адвокат написал, что соответствующее постановление было вынесено еще в конце сентября. «При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить», – отметил Иван Павлов.
Сам Павлов узнал о том, что объявлен в розыск от своего подзащитного Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Журналисту новость рассказал следователь по его делу Александр Чабан.
Напомним, что весной Иван Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу Ивана Сафронова. Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.
Адвокат считает, что дело против него было инициировано ФСБ. В связи с уголовным преследованием он был вынужден уехать из России.
В свою очередь телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на свои источники сообщает, что Ивана Павлова в ближайшее время могут включить в реестр физлиц-инагентов. По словам источника, об этом говорилось в докладе главы Минюста Константина Чуйченко, который он представил на заседании Совета безопасности.