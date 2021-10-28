ООН обвинила инструкторов ЧВК «Вагнера» в насилии над жителями ЦАР
В заявлении правозащитников говорится, что российские военные инструкторы сотрудничают с полицией и армией ЦАР, а также участвуют в задержании граждан и журналистов
Представители управления Верховного комиссариата ООН по правам человека обвинили инструкторов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в насильственном преследовании и запугивании мирных жителей Центрально-Африканской республики, журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств.
В заявлении правозащитников говорится, что российские военные инструкторы сотрудничают с полицией и армией ЦАР, а также участвуют в задержании граждан и журналистов, пишет DW.
В ООН неоднократно поступали сообщения о причастности наемников из ЧВК «Вагнера» к сексуальному насилию, как над женщинами, так и над мужчинами в разных регионах ЦАР. Точное число пострадавших неизвестно, так как многие опасаются мести со стороны наемников.
В связи с вышеизложенным, ООН призвала правительство ЦАР «прекратить любые отношения с частным военным персоналом, особенно с группой Вагнера», а также привлечь нарушителей права человека к ответственности.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на показания одного из «вагнеровцев» Марата Габидуллина, частная военная кампания связана с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным.