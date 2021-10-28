Мэрия Москвы снова потребовала от работодателей передавать сведения о сотрудниках на удаленке
Мэрия Москвы в связи с ужесточением антиковидных требованием на фоне резкого роста заболеваемости вновь начала собирать персональные данные сотрудников предприятий, переведенных на удаленную работу
Мэрия Москвы в связи с ужесточением антиковидных требованием на фоне резкого роста заболеваемости вновь начала собирать персональные данные сотрудников предприятий, переведенных на удаленную работу. Сбор аналогичной информации уже осуществлялся властями весной 2020 года, когда в столице вводились цифровые пропуска.
На сайте городской администрации появилась инструкция по подаче личных данных сотрудников на удаленке.
19 октября московские власти потребовали от работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку, а с 25 октября они уже должны будут начать передавать сведения об этих работниках, сообщает телеграмм-канал «Можем объяснить».
Как и во время первого локлауна в 2020 году работодатели должны передать в мэрию номера мобильных телефонов, транспортных карт, госномера автомобилей и социальной карты «удаленщиков».