Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание за отказ от прививки
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ делать прививку от коронавируса
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ делать прививку от коронавируса.
В эфире «Радио России» Владимир Жириновский обрушился с критикой на граждан, которые после введения режима нерабочих дней бросились покупать путевки. Из-за этого, считает депутат, в России в ноябре может начаться новая вспышка COVID-19.
Сам же политик считает, что во время режима нерабочих дней нужно «всем сидеть дома и не вылезать никуда».
Отдельная проблема – это антипрививочники. Владимир Жириновский заявил, что за отказ вакцинироваться во время пандемии нужно вводить уголовную ответственность.
«У нас есть статья в УК, 236 статья, за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей или создавшие угрозу наступления таких последствий. Пять-семь лет лишения свободы. Хоть одного посадили? Нет», - возмутился г-н Жириновский.