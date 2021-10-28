За последние шесть лет количество политзаключенных в России увеличилось в восемь раз
Все последние годы в конце октября страна вспоминает узников гулагов, брошенных за решетку или за «три колоска» или за то, что имели смелость иметь свою точку зрения, отличную от «линии партии»
Аналитики утверждают, что сегодня в российских застенках находится столько же политзаключенных, сколько было во времена позднего СССР (во времена Андропова и Черненко).
Все последние годы в конце октября страна вспоминает узников гулагов, брошенных за решетку или за «три колоска» или за то, что имели смелость иметь свою точку зрения, отличную от «линии партии».
Ко Дню памяти жертв политический репрессий правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом) подготовил доклад, посвященной теме политического преследования граждан в современной России.
Сейчас в списках правозащитной организации значатся 420 человек, из них 80 находятся в основном списке (лишенные свободы по политическим мотивам) и еще 340 осуждены и преследуются за вероисповедание и религиозную принадлежность.
Чтобы понять насколько в стране стало больше политзаключенных, достаточно заглянуть в данные от 2016 года. Тогда в обоих списках числилось не более полусотни человек.
Авторы доклада отмечают, что озвученные цифры не в полной мере отражают реального масштаба политрепрессий в России, а в действительности жертв больше. При этом каждую неделю возбуждаются все новые уголовные дела по так называемым нарушениям, преследование за которые еще десять лет назад были просто невозможны, так как казались абсурдными.
Сегодня, как и в советские времена, государством преследуются люди, которые публично выражают мнение, отличное от позиции «партии и правительства», люди с харизмой, способные увлечь своими идеями или имеющие широкую аудиторию (большой круг сторонников).
Это политики, находившиеся в системе власти, которым, как показывает практика, мстят с особой жестокостью – например, Александр Шестун. Оппозиционеры – Алексей Навальный, Андрей Пивоваров, Андрей Боровиков. Историки, проливающие свет на преступления НКВД – Юрий Дмитриев. Журналисты и блогеры – Рашид Майсигов, Абдулмумин Гаджиев, Михаил Алферов, редакторы журнала DOXA Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метёлкин, Наталья Тышкевич. Участники протестов, гражданские активисты и инициативные граждане (антимусорный активист Вячеслав Егоров, фигуранты дела «Сети», «Нового величия» (запрещенные на территории России организации), «Московского дела», «Ростовского дела», «Санитарного дела», Азат Мифтахов). Карательная психиатрия также воскресла из мертвых, достаточно вспомнить шамана Габышева.
30 октября память жертв политических репрессий тихо отмечают по всей стране. Самая крупная траурная акция обычно проходит у Соловецкого камня на Лубянке. Очереди людей выстраивается тут в этот день, чтобы зачитать фамилии убитых и замученных в годы тоталитаризма, а также, чтобы назвать имена политзаключенных-современников.