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28 октября 2021, 16:30

Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову задержали при получении взятки

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра города Елену Абрамову по обвинению в получении взятки. Чиновницу взяли с поличным, когда она брала деньги

Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову задержали при получении взятки
Фото: ugra-tv.ru

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра города Елену Абрамову по обвинению в получении взятки. Чиновницу взяли с поличным, когда она брала деньги.

Елена Абрамова курировала в мэрии вопросы градостроительства и земельных отношений.

В управлении Следственного комитете по Ханты-Мансийскому АО сообщили порталу Znak.com, что вице-мэру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данному делу также проходит гендиректор одной из фирм Нефтеюганска. Бизнесмен обвиняется в даче взятки.

По данным следствия, в декабре 2020 года Елена Абрамова получила взятку в виде ювелирных изделий общей стоимостью 230 тысяч рублей в обмен на общее покровительство компании. В июле 2021 года вице-мэр распорядилась передать территории в микрорайоне № 4 коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.

После выполнения своих обязательств Абрамова должна была получить другую часть взятки – один миллион рублей наличными. При получении денег ее задержали.

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