Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову задержали при получении взятки
В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра города Елену Абрамову по обвинению в получении взятки. Чиновницу взяли с поличным, когда она брала деньги
В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра города Елену Абрамову по обвинению в получении взятки. Чиновницу взяли с поличным, когда она брала деньги.
Елена Абрамова курировала в мэрии вопросы градостроительства и земельных отношений.
В управлении Следственного комитете по Ханты-Мансийскому АО сообщили порталу Znak.com, что вице-мэру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
По данному делу также проходит гендиректор одной из фирм Нефтеюганска. Бизнесмен обвиняется в даче взятки.
По данным следствия, в декабре 2020 года Елена Абрамова получила взятку в виде ювелирных изделий общей стоимостью 230 тысяч рублей в обмен на общее покровительство компании. В июле 2021 года вице-мэр распорядилась передать территории в микрорайоне № 4 коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.
После выполнения своих обязательств Абрамова должна была получить другую часть взятки – один миллион рублей наличными. При получении денег ее задержали.