Российское военно-историческое общество заподозрили в продвижении бизнеса семьи Владимира Мединского
Российское военно-историческое общество, созданное Владимиром Путиным, заподозрили в продвижении бизнес-интересов семьи экс-главы Минкультуры и помощника президента Владимира Мединского. Последний как раз является председателем РВИО
Российское военно-историческое общество, созданное Владимиром Путиным, заподозрили в продвижении бизнес-интересов семьи экс-главы Минкультуры и помощника президента Владимира Мединского. Последний как раз является председателем РВИО.
По данным телеграм-канала «Можем объяснить», в октябре Российское военно-историческое общество пообещало своим членам скидку в размере 10% в сети итальянских ресторанов Il Letterato. Этой сетью управляет ООО «Консул», 50% акций которого в настоящее время принадлежит Татьяне Зуйковой - родной сестре Владимира Мединского.
Кроме того, членам РВИО предлагаются скидки в магазине книг и сувениров «Достоевский», который располагается в одном здании с рестораном Il Letterato. На сайте общества указано, что этот магазин принадлежит им, однако согласно базе «Контур.Фокус», с декабря 2020 года 76% владеющей им компании принадлежит Александру Назарову. Также зовут советника Мединского в РВИО.
На сайте военно-исторического общества отмечается, что предоставляемые членам организации скидки являются «уникальной системой привилегий, созданной в целях системной работы по популяризации военной истории России».