В Екатеринбурге закончилась вакцина «Спутник Лайт» и свободные места в моргах
В Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Препарата нет в наличии практически во всех больницах и поликлиниках города
В Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Препарата нет в наличии практически во всех больницах и поликлиниках города, сообщает региональный портал E1.
Сроки поставки вакцины неизвестны. Врачи говорят, что этого не знают даже в областном Минздраве. При этом спрос на вакцинацию сейчас высокий в связи с введением QR-кодов для посещения общественных мест и обязательной вакцинации для некоторых категорий работающих граждан.
В свою очередь портал Ura.ru сообщает, что в двух крупных моргах Екатеринбурга (ГКБ № 14 и бюро судмедэкспертизы) из-за роста смертности от коронавируса практически не осталось места для хранения тел умерших. Источник издания сообщил, что моргу при ГКБ № 14 в Екатеринбурге пришлось закрыть работу траурного зала и перепрофилировать его под хранение тел.