28 октября 2021, 14:47
Жители Тюмени пожаловались на смог и запах гари из-за сжигания кур на птицефабрике
Жители Тюмени пожаловались на смог и запах гари, которые появились из-за сжигания кур на Боровской птицефабрике, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Фото: fedpress.ru
Жители Тюмени пожаловались на смог и запах гари, которые появились из-за сжигания кур на Боровской птицефабрике, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
Граждане рассказали, что кур на местной птицефабрике жгут уже более 1,5 недель. Все это время в городе и его окрестностях стоит смог и чувствуется запах гари.
По данным Znak.com, на Боровской птицефабрике из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа уже уничтожили более трех миллионов голов кур, но еще необходимо сжечь около миллиона животных.
Руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович сообщил, что закончить сжигание птицы планируется к началу ноября. После этого начнется дезинфекция помещений птицефабрики.