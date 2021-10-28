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28 октября 2021, 13:58

Пенсионный фонд приостановил строительство своих новых «дворцов»

Пенсионный фонд России приостановил строительство всех своих новых зданий. Такое решение было принято после заседания Госдумы, в ходе которого депутаты раскритиковали организацию за расточительство

Пенсионный фонд приостановил строительство своих новых «дворцов»
Фото: fotovideoforum.ru

Пенсионный фонд России приостановил строительство всех своих новых зданий. Такое решение было принято после заседания Госдумы, в ходе которого депутаты раскритиковали организацию за расточительство.

«Я хотел бы извиниться, если по итогам прошлого заседания у депутатов Госдумы могло сложиться впечатление, что мы не хотим отвечать на их вопросы», - заявил глава Пенсионного фонда Андрей Кигим.

По поводу вопроса депутатов от партии «Справедливая Россия – За правду» глава ПФР заявил, что им было принято решение приостановить строительство всех зданий организации.

«Нами будет проведена проверка. И программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10-15 лет не могли подтвердить проектно-сметную документацию, будет прекращена», - пообещал Андрей Кигим, слова которого приводит Znak.com.

Напомним, что в ходе заседания Госдумы 20 октября депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин упрекнул Андрея Кигима в том, что ПФР даже во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, продолжает покупать и строить дорогостоящие здания.

«На эти цели направлен 1 млрд рублей! И это в кризис! <…> Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?», - возмутился парламентарий.

На это Андрей Кигим заявил, что у ПФР «нет проблем», но организация подготовит статистику по этому вопросу, чтобы «просто „Справедливая Россия — За правду“ чуть-чуть подуспокоилась». Тогда на защиту Михаила Делягина встал спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»), который сделал замечание главе ПФР и отметил, что вопрос про «дворцы ПФР» был задан вполне конкретный.

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