Пенсионный фонд приостановил строительство своих новых «дворцов»
Пенсионный фонд России приостановил строительство всех своих новых зданий. Такое решение было принято после заседания Госдумы, в ходе которого депутаты раскритиковали организацию за расточительство
Пенсионный фонд России приостановил строительство всех своих новых зданий. Такое решение было принято после заседания Госдумы, в ходе которого депутаты раскритиковали организацию за расточительство.
«Я хотел бы извиниться, если по итогам прошлого заседания у депутатов Госдумы могло сложиться впечатление, что мы не хотим отвечать на их вопросы», - заявил глава Пенсионного фонда Андрей Кигим.
По поводу вопроса депутатов от партии «Справедливая Россия – За правду» глава ПФР заявил, что им было принято решение приостановить строительство всех зданий организации.
«Нами будет проведена проверка. И программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10-15 лет не могли подтвердить проектно-сметную документацию, будет прекращена», - пообещал Андрей Кигим, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что в ходе заседания Госдумы 20 октября депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин упрекнул Андрея Кигима в том, что ПФР даже во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, продолжает покупать и строить дорогостоящие здания.
«На эти цели направлен 1 млрд рублей! И это в кризис! <…> Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?», - возмутился парламентарий.
На это Андрей Кигим заявил, что у ПФР «нет проблем», но организация подготовит статистику по этому вопросу, чтобы «просто „Справедливая Россия — За правду“ чуть-чуть подуспокоилась». Тогда на защиту Михаила Делягина встал спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»), который сделал замечание главе ПФР и отметил, что вопрос про «дворцы ПФР» был задан вполне конкретный.