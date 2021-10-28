Суд арестовал имущество экс-губернатора Челябинской области на 73 млн рублей
Российский суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки об аресте имущества бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Речь идет о его имуществе общей стоимостью 73,4 млн рублей
Российский суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки об аресте имущества бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Речь идет о его имуществе общей стоимостью 73,4 млн рублей.
Суд принял решение об аресте имущества Дубровского в рамках рассмотрения дела о банкротстве «Монтажника», который принадлежит семье бывшего губернатора, сообщает Ura.ru.
Семья Бориса Дубровского стала собственником ПО «Монтажник» в 2018 году, когда он еще занимал должность главы Челябинской области. После завершения сделки фирма получила крупный госконтракт на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. На эту стройку было потрачено несколько миллиардов рублей из госбюджета.
В настоящее время объект заморожен, а в отношении бывшего директора фирмы Алексея Павлюка возбуждено уголовное дело.
В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом, а общая сумма долга предприятия превысила 1,5 млрд рублей. Борис Дубровский после отставки уехал за границу.